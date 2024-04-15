نهاية التعاملات.. الدولار يرتفع في 9 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار بنحو جنيه بنهاية تعاملات اليوم، الاثنين، في 9 بنوك، في أول يوم عمل لها بعد إجازة عيد الفطر مقارنة بآخر تعاملات البنوك قبل الإجازة الاثنين الماضي، وفق بيانات سعر الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وقاد بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، ارتفاع سعر الدولار في البنوك خلال منتصف التعاملات اليوم بشكل مفاجئ، ليعكس ألية سوق سعر الصرف الحر بمصر بزيادة الطلب على شراء العملة مقابل المعروض المتاح.

وفيما يلي سعر الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع، بزيادة 1.18 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة جنيه و7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشا للشراء والبيع.