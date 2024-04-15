شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق مرتفعا 0.1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي استقرار اليوم الاثنين عند الإغلاق.

جاء هذا مع تراجع أسهم شركات الطاقة بفعل ضعف أسعار النفط وارتفاع أسهم قطاع الصناعات. مؤشرات الأسهم الأوروبية وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا عند الإغلاق 0.1 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم قطاعي الصناعات والسيارات 0.8 بالمئة و0.7 % على الترتيب.

وأشار معهد إيفو للبحوث الاقتصادية، إلى أن تأثر المصنعين الألمان بنقص المواد تراجع.

وسجلت أسهم شركات الدفاع ارتفاعا 0.8 بالمئة لتحذو حذو نظيراتها الأمريكية. أسعار النفط وتراجعت أسعار النفط بما يزيد على واحد بالمئة مع تقليل السوق من خطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الإيراني.

وهذا دفع أسهم شركات الطاقة للانخفاض 1.5 بالمئة.

