نهاية التعاملات.. الذهب يهبط بعد الارتفاع

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات المساء، حيث تراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات.

وفي بداية تعاملات اليوم، كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها، وقفز بمنتصف التعاملات بنحو 90 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2183 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2807 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3743 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2351 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الاثنين بزيادة 0.29%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.