تطبيق قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارا من أمس، بهدف دعم وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع التأمين.

وأوضحت هيئة التأمين في بيان لها، أن قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية دخل حيذ التنفيذ اعتبارا من 15 أبريل 2024، وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية القطاع، وسعيا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

وذكرت أن القرار يأتي استنادا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 / 01 / 1445 هـ.

ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، كما ستتابع هيئة التأمين تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولا إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

وتوقعت الهيئة أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير على القطاع وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة.

وأصدرت الهيئة في ديسمبر 2023 قرارا بتوطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارا من 15 أبريل 2024، لدعم وتعزيز فاعلية القطاع وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية.