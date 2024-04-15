شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أكثر من 100 شركة.. "نيوم" تستعرض خطط مشاريعها المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

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فرص فريدة

مواقع بناء مشاريع نيوم

الدمام - شريف احمد - في منتدى عقدته على مدى يومين، استضافت نيوم أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات العالمية والرائدة في قطاع المقاولات.واستعرضت خلاله تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعها الحالية، لاسيما "ذا لاين" ومشروع البنية التحتية الخاص بها "ذا سباين"، و"أوكساچون" و"تروجينا"، ومطار نيوم الدولي، مع التركيز على التطورات المستقبلية فيها.وشهد المنتدى مشاركة شركات سعودية وخليجية وآسيوية وأوروبية، بالإضافة إلى شركاتٍ من أمريكا الشمالية وشمال أفريقيا، مستعرضا أهمية الابتكار في قطاع الإنشاءات والمقاولات.وأوضح أن الطرق التقليدية للبناء لن تلبي معايير نيوم ونطاق العمل فيها، فيما شهد المنتدى عدداً من ورش العمل والاجتماعات الفردية التي ناقشت الفرص التجارية.في حين استعرضت شركات المقاولات المشاركة في الحدث خدماتها وإمكاناتها، وذكر الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر: "بينما ندخل أكثر مراحل التطوير نشاطاً على الإطلاق، فإنَّ حجم الفرص المتاحة في نيوم هائل".وأضاف: ومع التقدم السريع للمشاريع في جميع أنحاء منطقتنا، فإنَّنا ملتزمون بالتعاون مع أفضل المقاولين على مستوى العالم، لتحقيق رؤية نيوم.وبالتزامن مع دخول مشاريع نيوم المرحلة التالية من التنفيذ، تبرز أهمية الطلب على الكفاءة والإتقان في مجال البناء على أعلى المستويات لتنفيذ بعض من أكثر المشاريع التنموية الجريئة التي شهدها العالم على الإطلاق.ويأتي منها مدينة "ذا لاين" البالغ طولها 170 كيلومتراً، التي يتم بناء مجموعاتها النموذجية على مراحل، والتي سترحب المرحلة الأولى منها بساكنيها في عام 2030.وحظي المشاركون بفرصةٍ فريدة للاطِّلاع على مجموعة من الفرص العديدة والمتميزة التي ستقدمها نيوم خلال الفترة المقبلة.أيضا أتيحت لهم الفرصة لزيارة مواقع بناء مشاريع نيوم، حيث عاينوا الحجم الهائل للأعمال التي تجري فيها، مؤكدين أنه لم يسبق لهم أن شاهدوا أعمال تطوير بهذا الحجم في أي مكان آخر بالعالم.وتجري أعمال الإنشاءات بشكل متواصل في جميع أنحاء نيوم، مع وجود قوى عاملة تقدر بنحو 140 ألف عامل في مجالات البناء، ويتوقع أن يصل عدد العمال في نيوم إلى 200 ألف عامل بحلول العام المقبل.