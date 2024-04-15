شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تداول الجنيه الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2439 دولار أمريكي، بانخفاض 0.17 %.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1710 يورو بارتفاع 0.06 %. مؤشرات بورصة وول ستريت كانت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت سجلت اليوم الاثنين ارتفاعا عند الفتح.

وشهدت الجلسة السابقة عمليات بيع قوية، جاءت على خلفية أرباح مخيبة للآمال لبعض أكبر البنوك الأمريكية. بورصة نيويورك وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.14 نقطة أو 0.24 بالمئة عند الفتح إلى 38075.38 نقطة. وعلى ارتفاع فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أيضا عند 26.26 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 5149.67 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 101.38 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 16276.47 نقطة.

