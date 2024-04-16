شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع إسبانيا في عدة قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الإسبانية

نقل التجارب السعودية

تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفاصيل زيارته الرسمية إلى إسبانيا.واستغرقت 3 أيام خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري، فيما التقى خلالها العديد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسبانية.وشهدت الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض أبرز التجارب الناجحة بين البلدين.والتقى "الحقيل" وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية إيسابيل غارثيا، ووزير التحول الرقمي والأشغال العامة خوسيه لويس بيلمونتي، لبحث سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في قطاعات الإسكان والشؤون البلدية والتنمية الحضرية.كما اطلع خلال اللقاء مع وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية إيسابيل غارثيا على عدد من التجارب الإسبانية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، ومجموعة من المشاريع التنموية التي نفذت في عدد من المدن الإسبانية.وأشار إلى حرص المملكة على الاطلاع على التجارب الناجحة ونقل التجارب السعودية بهدف تبادل الخبرات، فيما أكد أن المملكة حققت العديد من النجاحات في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.ونوه بما شهده القطاع على مستوى إعادة الهيكلة وتطوير أنظمته وتشريعاته وإجراءاته، بالإضافة إلى تطوير قطاع التمويل العقاري والمشاريع والضواحي السكنية، والتي أسهمت في رفع نسب تملك المواطنين للوحدات السكنية.وبين أن المملكة تعمل على العديد من المشاريع والبرامج الداعمة على مستوى التنمية الحضرية، بهدف إدراج 3 مدن سعودية ضمن أحدث 100 مدينة في العالم، وذلك في مؤشرات وتصنيف قابلية المدن للعيش عالميًّا.أيضا اطلع على التجربة الإسبانية في مجال التحول الرقمي في قطاع الخدمات البلدي والنجاحات التي حققتها من خلال "أجندة إسبانيا الرقمية 2026".وتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجًا عالميًا رائدًا في مجال الخدمات الرقمية في مختلف المجالات، وأحرزت العديد من المنجزات والجوائز الدولية في قطاعي البلدية والإسكان.وأشار إلى التجربة الرقمية المتكاملة التي طورتها الوزارة لتسهيل حصول المستفيدين على الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات القطاع البلدي بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشهد الحضري.