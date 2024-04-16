تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 22ر827 نقطة، أو 11ر2% ، ليصل إلى 58ر38405 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0ر50 نقطة، أو82ر1%، ليصل إلى 20ر2703 نقطة.