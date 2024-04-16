شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اللحوم في السعودية.. و«الضأن المستورد» ينخفض 1% والان نبدء بالتفاصيل

سعر لحم الضأن الطازج

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر مارس الماضي على أساس شهري، بينما سجل سعر لحم الضأن المبرد المستورد انخفاضا.وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج سجل في شهر مارس الماضي نحو 52.75 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 0.3%، و7.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.أفاد التقرير بأن سعر لحم الضأن الطازج سجل في شهر مارس، 67.62 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، و8.8% على أساس سنوي.وسجل سعر لحم الجمل الطازج في شهر مارس الماضي نحو 56.05 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 1.6%، و6.4%، على أساس شهري وسنوي على التوالي.وانخفض سعر لحم الضأن المبرد المستورد بنسبة 1%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي، مسجلا 53.74 ريال للكيلو.وسجلت تكلفة طبخ الذبيحة 293.17 ريال، مرتفعة بنسبة 1.18% على أساس شهري، و0.9% على أساس سنوي.