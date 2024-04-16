الاقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم في السعودية.. و«الضأن المستورد» ينخفض 1%

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اللحوم في .. و«الضأن المستورد» ينخفض 1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار اللحوم في السعودية خلال شهر مارس الماضي على أساس شهري، بينما سجل سعر لحم الضأن المبرد المستورد انخفاضا.
وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج سجل في شهر مارس الماضي نحو 52.75 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 0.3%، و7.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

سعر لحم الضأن الطازج

أفاد التقرير بأن سعر لحم الضأن الطازج سجل في شهر مارس، 67.62 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، و8.8% على أساس سنوي.
وسجل سعر لحم الجمل الطازج في شهر مارس الماضي نحو 56.05 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 1.6%، و6.4%، على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وانخفض سعر لحم الضأن المبرد المستورد بنسبة 1%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي، مسجلا 53.74 ريال للكيلو.
وسجلت تكلفة طبخ الذبيحة 293.17 ريال، مرتفعة بنسبة 1.18% على أساس شهري، و0.9% على أساس سنوي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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