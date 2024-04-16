الاقتصاد

انخفاض أسعار الأسماك في السعودية.. و«الروبيان المقشر» يرتفع 0.2%

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك في .. و«الروبيان المقشر» يرتفع 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الأسماك في السوق السعودي خلال شهر مارس الماضي، فيما ارتفع سعر الروبيان الطازج المقشر وحيدا، بنسبة 0.2%.
وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء أن سعر السمك الطازج الكنعد سجل في شهر مارس الماضي 62.56 ريال، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري.

أسعار الأسماك في السعودية

سجل سعر السمك الطازج الكنعد انخفاضا على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي
وبحسب التقرير فإن سعر السمك الطازج الهامور بلغ في شهر مارس الماضي، نحو 52.28 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بشهر فبراير 2024.
وانخفض سعر السمك الطازج الهامور بنسبة 3.4% على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ سعر الروبيان الطازج المقشر نحو 76.11 ريال للكيلو، في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وانخفض سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 2.6% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا