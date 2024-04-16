شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك في السعودية.. و«الروبيان المقشر» يرتفع 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الأسماك في السعودية

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الأسماك في السوق السعودي خلال شهر مارس الماضي، فيما ارتفع سعر الروبيان الطازج المقشر وحيدا، بنسبة 0.2%.وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء أن سعر السمك الطازج الكنعد سجل في شهر مارس الماضي 62.56 ريال، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري.سجل سعر السمك الطازج الكنعد انخفاضا على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضيوبحسب التقرير فإن سعر السمك الطازج الهامور بلغ في شهر مارس الماضي، نحو 52.28 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بشهر فبراير 2024.وانخفض سعر السمك الطازج الهامور بنسبة 3.4% على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.وبلغ سعر الروبيان الطازج المقشر نحو 76.11 ريال للكيلو، في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.وانخفض سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 2.6% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.