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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك في السعودية.. و«الروبيان المقشر» يرتفع 0.2% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الأسماك في السوق السعودي خلال شهر مارس الماضي، فيما ارتفع سعر الروبيان الطازج المقشر وحيدا، بنسبة 0.2%.
وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء أن سعر السمك الطازج الكنعد سجل في شهر مارس الماضي 62.56 ريال، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري.
وبحسب التقرير فإن سعر السمك الطازج الهامور بلغ في شهر مارس الماضي، نحو 52.28 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بشهر فبراير 2024.
وانخفض سعر السمك الطازج الهامور بنسبة 3.4% على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ سعر الروبيان الطازج المقشر نحو 76.11 ريال للكيلو، في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وانخفض سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 2.6% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء أن سعر السمك الطازج الكنعد سجل في شهر مارس الماضي 62.56 ريال، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري.
أسعار الأسماك في السعوديةسجل سعر السمك الطازج الكنعد انخفاضا على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي
وبحسب التقرير فإن سعر السمك الطازج الهامور بلغ في شهر مارس الماضي، نحو 52.28 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بشهر فبراير 2024.
وانخفض سعر السمك الطازج الهامور بنسبة 3.4% على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ سعر الروبيان الطازج المقشر نحو 76.11 ريال للكيلو، في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وانخفض سعر الروبيان الطازج المقشر بنسبة 2.6% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.