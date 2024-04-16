شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يفضلون نهج «الانتظار والترقب» في سوق الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء العقود الآجلة لسوق الأسهم الأمريكية حيث اتخذ المستثمرون نهج الانتظار والترقب بعد الهجوم الذي شنته إيران على كيان الاحتلال يوم السبت، وفق ما ذكرت منصة ماركت واتش الأمريكية.

أداء مؤشر "داو جونز"

زادت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪ تقريبًا.

وسبق أن سجل مؤشر داو جونز أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2023 بسبب المخاوف بشأن الانتقام الإيراني بسبب غارة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.4% وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5%.

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وذكر المحلل ستيفن إينيس :"أنه على الرغم من أن هجوم الطائرات بدون طيار إلا أن تأثيره المباشر على الأسواق العالمية ليس كبير وخاصة أسعار النفط والمخاوف من التضخم والتي قد تكون ضعيفًا".

أدى ارتفاع تقلبات سوق الأسهم بمؤشر داو جونز الصناعي إلى أسوأ أسبوع له خلال العام الأسبوع الماضي.

مخاطر الأسهم

قالت كريشنا جوها المدير الإداري الأول لشركة "إيفركور آي إس آي" :"أنه لا يزال هذا وضعًا خطيرًا لكن المخاطر على الأسواق قد تكون أقل قليلاً مما كان يُخشى منه".

وأضاف جوها أن "السؤال الرئيسي" هو في كيفية قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم. وتابع جوها: "لا يتوقع الخبراء تراجعًا كبيرًا في أسعار النفط".

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وعلى صعيد الأرباح سيراقب المستثمرون نتائج ما سيصدر من بنك "جولدمان ساكس" وبنك "إم آند تي".

ومن المقرر أيضًا إصدار المزيد من البيانات الاقتصادية وبيانات مبيعات التجزئة.

عوائد سندات الخزانة

قفزت عوائد سندات الخزانة خلال معظم الأسبوع الماضي وسط قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأكثر ارتفاعًا لليوما الثالث على التوالي، لكن أسعار الفائدة تراجعت حيث اشترى المستثمرون سندات الخزانة كملاذ آمن من التوترات الجيوسياسية.

نتائج البنوك الأمريكية الكبرى

وتفوقت أرباح بنك "جي بي مورجان تشيس" على تقديرات أرباح المحللين في تقرير الربع الأول حيث خفض المستثمرون سوقهم بمجال الأسهم نحو الانخفاض بنسبة 6% بسبب القلق بشأن ما قد يولده من الإقراض في العام المقبل.

وعلى صعيد الأرباح سيراقب المستثمرون أداء بنك "جولدمان ساكس" وبنك "إم آند تي" والنتائج الأخرى من البنوك الكبرى في وول ستريت.