شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار 9 أصناف من الفواكه خلال شهر.. و«البرقوق» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 9 أصناف من الفواكه في السعودية خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر 8 أصناف.
ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، جاء في صدارة الأصناف الأكثر انخفاضا البرقوق مسجلا 14.59 ريال، متراجعا بنسبة 6.4% على أساس شهري بينما ارتفع بنسبة 16.9% على أساس سنوي.
واستقر سعر التفاح الأصفر عند 9.08 ريال، فيما ارتفع سعر العنب المحلي بنسبة 0.2%، على أساس شهري، و6.7% على أساس سنوي مسجلا 14.28 ريال.
وانخفض سعر العنب اللبناني بنسبة 2.6% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مسجلا 15.99 ريال للكيلو.
وسجل سعر البرتقال أبو صرة المصري، 4.7 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 4.1%، و1.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.
وانخفض سعر الكمثرى الوسط اللبناني بنسبة 4.2% على أساس شهري، مسجلا 13.53 ريال، بينما انخفض سعر الحبحب المحلي (البطيخ) على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.5%، و4.2% على التوالي، مسجلا 3.21 ريال.
وبحسب التقرير انخفض سعر الرمان الهندي بنسبة 2.4% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 19.6% على أساس سنوي، مسجلا 12.41 ريال للكيلو في شهر مارس الماضي.
ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، جاء في صدارة الأصناف الأكثر انخفاضا البرقوق مسجلا 14.59 ريال، متراجعا بنسبة 6.4% على أساس شهري بينما ارتفع بنسبة 16.9% على أساس سنوي.
أسعار الفاكهة في السعوديةأظهر التقرير أن التفاح الأحمر الأمريكي انخفض بنسبة 1.4% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مسجلا 8.72 ريال للكيلو.
واستقر سعر التفاح الأصفر عند 9.08 ريال، فيما ارتفع سعر العنب المحلي بنسبة 0.2%، على أساس شهري، و6.7% على أساس سنوي مسجلا 14.28 ريال.
وانخفض سعر العنب اللبناني بنسبة 2.6% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مسجلا 15.99 ريال للكيلو.
وسجل سعر البرتقال أبو صرة المصري، 4.7 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 4.1%، و1.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.
سعر الفاكهة في السعوديةوتراجع سعر الموز الشربتلي بنسبة 3.7% على أساس شهري، و1.5% على أساس سنوي، مسجلا 6.06 ريال للكيلو، في حين انخفض اليوسفي الباكستاني بنسبة 5.6% على أساس شهري، و0.5% على أساس سنوي، ليبلغ 6.04 ريال للكيلو.
وانخفض سعر الكمثرى الوسط اللبناني بنسبة 4.2% على أساس شهري، مسجلا 13.53 ريال، بينما انخفض سعر الحبحب المحلي (البطيخ) على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.5%، و4.2% على التوالي، مسجلا 3.21 ريال.
وبحسب التقرير انخفض سعر الرمان الهندي بنسبة 2.4% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 19.6% على أساس سنوي، مسجلا 12.41 ريال للكيلو في شهر مارس الماضي.