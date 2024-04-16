الاقتصاد

تراجع أسعار 9 أصناف من الفواكه خلال شهر.. و«البرقوق» في الصدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 9 أصناف من الفواكه في خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر 8 أصناف.
ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، جاء في صدارة الأصناف الأكثر انخفاضا البرقوق مسجلا 14.59 ريال، متراجعا بنسبة 6.4% على أساس شهري بينما ارتفع بنسبة 16.9% على أساس سنوي.

أسعار الفاكهة في السعودية

أظهر التقرير أن التفاح الأحمر الأمريكي انخفض بنسبة 1.4% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مسجلا 8.72 ريال للكيلو.
واستقر سعر التفاح الأصفر عند 9.08 ريال، فيما ارتفع سعر العنب المحلي بنسبة 0.2%، على أساس شهري، و6.7% على أساس سنوي مسجلا 14.28 ريال.
وانخفض سعر العنب اللبناني بنسبة 2.6% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مسجلا 15.99 ريال للكيلو.
وسجل سعر البرتقال أبو صرة المصري، 4.7 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 4.1%، و1.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

سعر الفاكهة في السعودية

وتراجع سعر الموز الشربتلي بنسبة 3.7% على أساس شهري، و1.5% على أساس سنوي، مسجلا 6.06 ريال للكيلو، في حين انخفض اليوسفي الباكستاني بنسبة 5.6% على أساس شهري، و0.5% على أساس سنوي، ليبلغ 6.04 ريال للكيلو.
وانخفض سعر الكمثرى الوسط اللبناني بنسبة 4.2% على أساس شهري، مسجلا 13.53 ريال، بينما انخفض سعر الحبحب المحلي (البطيخ) على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.5%، و4.2% على التوالي، مسجلا 3.21 ريال.
وبحسب التقرير انخفض سعر الرمان الهندي بنسبة 2.4% على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 19.6% على أساس سنوي، مسجلا 12.41 ريال للكيلو في شهر مارس الماضي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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