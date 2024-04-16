شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات صينية والتوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار النفط

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع والتوتر في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول حدت من المكاسب.وأظهرت بيانات رسمية من الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر مستورد للنفط في العالم بواقع 5.3 % في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين.بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 90.17 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو ست سنتات أو 0.1 % إلى 85.47 دولار للبرميل.وجاءت المكاسب محدودة وسط مؤشرات صينية غير مواتية من بينها تلك المتعلقة بالاستثمار العقاري، إلى جانب مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر مارس وعززت التوقعات بأنه من غير المرجح أن يتعجل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة.وقادت المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع سعر برنت يوم الجمعة إلى 92.18 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الاثنين على انخفاض.