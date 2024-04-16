شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الحديد والكيابل الكهربائية في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الحديد في السعودية

أسعار الأسلاك الكهربائية

أسعار الأخشاب في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار غالبية فئات الحديد في السوق السعودية خلال شهر مارس على أساس شهري، فيما سجلت جميع فئات الأسلاك الكهربائية ارتفاعا، بينما تباينت أسعار الكيابل.ووفقا لتقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، فإن أسعار الأخشاب ارتفعت في شهر مارس الماضي على أساس شهري، باستثناء خشب التيك الأفريقي، بينما انخفضت أسعار الفحم.أظهرت النشرة أن سعر حديد التسليح (6 مم) انخفض بنسبة 0.2% على أساس شهري، مسجلا 3942.53 ريال للطن، بينما ارتفع سعر حديد التسليح (8 مم) بنسبة 0.1%، ليصل إلى 2758.12 ريال.وبحسب التقرير فإن سعر حديد التسليح (10 مم) ارتفع بنسبة 0.3%، على أساس شهري، مسجلا 2816.91 ريال للطن، بينما ارتفع حديد التسليح (12 مم) بنسبة 0.4% ليصل إلى 2675.05 ريال للطن.وبلغ سعر حديد التسليح (14 مم) 2664.1 ريال للطن مرتفعا بنسبة 0.2%، في حين بلغ سعر حديد (16 مم) 2670.81 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1% على أساس شهري.وانخفض سعر حديد التسليح (18 مم) بنسبة 0.1% على أساس شهري، ليصل إلى 2673.88 ريال للطن في شهر مارس الماضي.ووفقا للتقرير فإن سعر كيابل ربط الحديد الصيني بلغت في شهر مارس الماضي 52.54 ريال لـ(10 كجم)، مرتفعة بنسبة 0.9% على أساس شهري.وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) بنسبة 1.8% على أساس شهري في مارس الماضي، مسجلة 1.12 ريال للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر فئة (4 مم) بنسبة 1.9% ليصل إلى 1.63 ريال، وبلغ سعر فئة (6 مم) 2.52 ريال مرتفعة بنسبة 1.6%.وبلغ سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) 21.24 ريال للمتر المكعب في شهر مارس، مرتفعة بنسبة 1.2%، فيما ارتفع سعر فئة (25 مم) بنسبة 0.2%، مسجلا 45.12 ريال.وسجل سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) 58.84 ريال للمتر المكعب، مرتفعة بنسبة 0.2%، بينما ارتفع سعر فئة (50 مم) بنسبة 0.3% ليصل إلى 58.84 ريال للمتر المكعب.وأشار التقرير إلى أن سعر الكيابل الكهربائية (70 مم) بلغ في شهر مارس الماضي نحو 118.29 ريال للمتر المكعب مرتفعا بنسبة 0.5%، بينما ارتفع سعر فئة (95 مم) بنسبة 0.4% ليسجل 160.73 ريال.وانخفض سعر كل من فئة (120 مم)، و(300 مم) بنسبة 0.4%، و0.3% على التوالي على أساس شهري، ليسجلا 200.32 ريال، و498 ريال للمتر المكعب على التوالي في مارس 2024.وتراجع سعر الألومنيوم (حلق جنب سعودي) بنسبة 1.1% في شهر مارس الماضي، مسجلا 87.27 ريال لـ(5.8 م).وارتفع سعر الخشب التشيلي بنسبة 1.9% على أساس شهري في مارس الماضي مسجلا 1524.19 ريال للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الخشب الروماني بنسبة 2.7% ليصل إلى 1504.6 ريال.وانخفض سعر الخشب التيك الأفريقي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 6065.92 ريال في شهر مارس الماضي، بينما ارتفع سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي بنسبة 0.1% ليصل إلى 3279.51 ريال للمتر المكعب.وسجل سعر الفحم (1 كجم) في شهر مارس الماضي نحو 10.35 ريال، منخفضا بنسبة 0.3% على أساس شهري.