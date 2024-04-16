بسرى سارة من شعبة المخابز بشأن الخبز السياحي بعد تراجع أسعار الدقيق

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز أن انخفاض أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق سينعكس بشكل إيجابي على أسعار الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة.

سيتلقى اليوم، الثلاثاء،الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شعبة المخابز وأصحاب المخابز السياحية لبحث تكلفة إنتاج الخبز السياحى خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز السياحى "الحر" مما سيترتب عليه انخفاض سعر الخبز السياحى لصالح المستهلك، لافتا إلى أن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% شهدت تراجعا خلال الأيام الماضية مما يشير إلى انخفاض سعر الخبز السياحى خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتوازى مع توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين الدقيق البلدى للمخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش.