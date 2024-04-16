تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، بمنتصف التعاملات، في البنوك المصرية، بقيمة ١٥ قرشا.

وفيما يلي سعر الدولار فى البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيها للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيها للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.