شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الأسعار.. هل فقد الذهب بريقه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وجني المستثمرين للأرباح، وذلك بعد موجة صعود شهدت بلوغ الأسعار ذروتها الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 1244 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2375.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة.وسجل العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.63 بالمئة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 4.66 بالمئة أمس الاثنين بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مارس.ودفع هذا السوق إلى زيادة الرهان على تراجع عدد مرات خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقعة في عام 2024.وارتفعت أسعار الذهب 15 بالمئة حتى الآن هذا العام.وتوقع محللون في سيتي أن يتجاوز الذهب مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من عام 2024 وأن يصل إلى 3000 دولار للأوقية خلال فترة ستة إلى 18 شهرا مقبلة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة إلى 26.32 دولار للأوقية، والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 967.15 دولار، وخسر البلاديوم 3.3 ليصل إلى 1001.75 دولار.