شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال عام 2024، بعدما توقع في يناير الماضي نموه بنسبة 3.1%.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال عام 2025، ويواجه الاقتصاد العالمي عدة تحديات خلال الأعوام الماضية من اضطرابات سلاسل الامداد ذات الصلة بجائحة كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، إلى تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
وأشار الصندوق إلى أنه بوجه عام، لم يتجسد الخوف من ارتفاع الأسعار والأجور بوتيرة غير خاضعة للسيطرة، التي يشير إليها الاقتصاديون بدوامة الأجور والأسعار.
وأشار الصندوق إلى عوامل مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض و تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة أفضل من المتوقع تقدر بـ 2.7% هذا العام، في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6%، بعدما نما بنسبة 5.2% العام الماضي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال عام 2025، ويواجه الاقتصاد العالمي عدة تحديات خلال الأعوام الماضية من اضطرابات سلاسل الامداد ذات الصلة بجائحة كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، إلى تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
وأشار الصندوق إلى أنه بوجه عام، لم يتجسد الخوف من ارتفاع الأسعار والأجور بوتيرة غير خاضعة للسيطرة، التي يشير إليها الاقتصاديون بدوامة الأجور والأسعار.
نمو الاقتصاد الأمريكيوعلى الرغم من أن العالم تمكن من تجنب التوقعات المتشائمة بشأن الركود، فإن النمو يعد ضعيفا من وجهة نظر تاريخية.
وأشار الصندوق إلى عوامل مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض و تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة أفضل من المتوقع تقدر بـ 2.7% هذا العام، في حين من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6%، بعدما نما بنسبة 5.2% العام الماضي.