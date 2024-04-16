شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. صعود الدولار واليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل بنهاية تداولات بورصة موسكو اليوم إلى مستوى 94.28 روبلاً، بزيادة مقدارها 53 كوبيكاً من قيمة إغلاق الجلسة السابقة.

كما ارتفع سعر صرف اليورو في هذا الوقت إلى 100.31 روبل، بزيادة قدرها 47.75 كوبيكاً.

وبدوره، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8.25 كوبيكات، ليصل إلى 12.97 روبلاً. بورصة موسكو وانخفض مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 7.73 نقاط، ما نسبته 0.223%، مقارنة بمستوى الإقفال السابق، ليسجل 3464.46 نقطة.

كما تراجع مؤشر RTS بمقدار 8.06 نقاط، أي بنسبة 0.691%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 1158.86 نقطة.

