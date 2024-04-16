ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار من جديد بنحو 20 قرشا في بعض البنوك بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 15قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 48.8 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.