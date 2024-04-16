شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2438 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.10% إلى 1.1702 يورو. بورصة لندن وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملات اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 1.82 %، ما يعادل 145.17 نقطة، ليصل عند مستوى 7820.36 نقطة.