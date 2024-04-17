بأكثر من 60%.. وزير المالية يؤكد تأثر إيرادات قناة السويس سلبًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إيرادات قناة السويس تأثرت سلبًا بأكثر من 60% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وقال معيط، في مشاركته بجلسة حوارية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الوضع في الشرق الأوسط محفوف بالتحديات وهذا بالطبع يؤثر على مصر، متوقعا تحقيق مصر نموا بنسبة 2.8% العام المالي الحالي ونستهدف 4.2% في العام المقبل.

وأشار وزير المالية إلى أن الأولوية التي تركز عليها الحكومة هي خفض التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي، لافتا إلى أن من 65 إلى 70% على الأقل من الاقتصاد ينبغي أن يكون ضمن القطاع الخاص.

وعن القضية الفلسطينية، شدد وزير المالية على أن الفلسطينيون يجب أن يبقوا في أرضهم داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد معيط أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذي بدأ يؤتي ثماره في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/ 2024 حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.