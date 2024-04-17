الاقتصاد

إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية .
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عملية إعادة التوازن جاءت لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ07 -10-1445هـ الموافق 16-04-2024م .
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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