شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «صافولا» تناقش تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة مجموعة صافولا المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (43) (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل في تمام الساعة 07:30 مساءً.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول الأعمال يشمل عدة موضوعات من أبرزها: التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ مجموعه 1.774.086.769 ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

وأضافت أن من ضمن جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة، مع عدة شركات أخرى.

وأشارت إلى أن من جدول الأعمال يشتمل على: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته، وتقرير مراجع الحسابات بعد مناقشته، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وصرف 2.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.