استقرار الدولار الأمريكي بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقر الدولار الأمريكي على نطاق واسع اليوم، مما أبقى الين قريبًا من أدنى مستوياته في 34 عامًا بعد تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكان الدولار مستقرًا على نطاق واسع، بينما سجل اليورو 1.062 دولار، وسجل الين 154.65 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 1.2425 دولار، مايعادل 0.01%، فيما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.12 إلى 0.641 دولار.