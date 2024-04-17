شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ85 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أمس، اتفاقية تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الإنماء متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 85 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 شهور دوارة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة غرم وأداء بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل.