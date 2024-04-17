الاقتصاد

«الوطنية للبناء» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ85 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أمس، اتفاقية تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الإنماء متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 85 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 شهور دوارة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة غرم وأداء بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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