شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء» تجدد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الإنماء بـ85 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، أمس، اتفاقية تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الإنماء متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 85 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 شهور دوارة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة غرم وأداء بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 85 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 9 شهور دوارة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة غرم وأداء بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل.