أمانة منطقة القصيم توقع عقد صيانة الشوارع بتكلفة أكثر من 17 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي عقد صيانة الشوارع بنطاق بلدية الشرق الفرعية بمدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

‏ وتحرص الأمانة على تنفيذ أعمال صيانة الشوارع ومسارات المشاة والنظافة، وذلك للإسهام في رفع جودة الحياة من خلال تحسين المشهد البصري للارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.