“أمانة الباحة” تطرح 616 فرصة استثمارية مؤقته لرواد الأعمال والمستثمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

طرحت أمانة منطقة الباحة خلال موسم شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي, 616 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين، حيث شملت العقود المؤقتة، والحاضنات، والبسطات البلدية، ومنافذ البيع.

وبينت الأمانة أن الهدف من طرح هذه الفرص هو تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار، وإشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.