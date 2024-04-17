شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تستدعي 211 ألف سيارة بسبب الأقفال الإلكترونية للأبواب الخلفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات أنها سوف تستدعي 211 ألف سيارة من طراز بريوس 2023-2024 في اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وذلك بسبب مشكلة تتعلق بالأقفال الإلكترونية للأبواب الخلفية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن تويوتا القول إن هذه المشكلة من الممكن أن تؤدي لتسرب المياه داخل السيارة أو حدوث تماس كهربائى في دائرة القفل، مما يعني أن الباب قد يفتح أثناء سير السيارة.

وأضافت الشركة أنه سوف يتم استدعاء 135 ألف سيارة في اليابان و 55 الف سيارة في الولايات المتحدة.