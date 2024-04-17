شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء هم أغنى 5 ورثة في العالم اليوم والقائمة تخلو من العرب والان نبدء بالتفاصيل



1) موكيش أمباني (66 عامًا):

يعد موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ريلاينس إندستريز" وتعود جذور ثروة موكيش أمباني إلى مجموعة شركات ريلاينس إندستريز التي لديها استثمارات متنوعة تشمل البتروكيماويات والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات المالية.

تأسست الشركة كشركة تصنيع منسوجات صغيرة في عام 1966 على يد والده الراحل ديروبهاي أمباني وهو تاجر خيوط.

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بعد وفاة ديروبهاي في عام 2002 تم تقسيم ريلاينس بين موكيش وشقيقه الأصغر أنيل.

واليوم، تعد ريلاينس أكبر شركة في القطاع الخاص في الهند حيث تبلغ قيمتها السوقية 237.49 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أبريل 2024.

بثروة صافية قدرها 114.9 مليار دولار اعتبارًا من 16 أبريل يحمل موكيش أمباني لقب أغنى وريث ملياردير في العالم وكذلك أغنى فرد في آسيا، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس.

2) فرانسواز بيتنكور مايرز (70 عام):

تعد المليارديرة الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل حيث تمتلك حصة 33٪ في الشركة العملاقة التي أسسها جدها يوجين شويلر عام 1909، وفقًا لصحيفة إل باييس.

ورثت ثروتها ولقب أغنى امرأة في العالم من والدتها ليليان بيتنكور التي وافتها المنية عام 2017.

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تشغل الوريثة منصب نائبة رئيس مجلس إدارة شركة "لوريال" وترأس أيضًا شركة الاستثمار المملوكة لعائلتها "تيثيس انفست".

بفضل ثروتها التي بلغت 89.1 مليار دولار حتى 16 أبريل أصبحت أغنى امرأة في العالم لمدة أربع سنوات متتالية، وفقًا لمجلة فوربس.

3) جيم والتون ( 75 عامًا):

يأتي جيم والتون إلى جانب أشقائه الذين احتلوا المركزين الرابع والخامس في هذه القائمة وورثوا حصة قدرها 12% في "وول مارت" أكبر متجر للتجزئة في العالم من والدهم ومؤسس الشركة سام والتون الذي توفي في عام 1992.

تم تعيين جيم في مجلس إدارة وول مارت في عام 2005 حيث بقي لأكثر من عقد من الزمن حتى مرر المنصب إلى ابنه في يونيو 2016.

يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "آرفيست بانك جروب" وهو مؤسسة مالية تمتلك أصولًا تزيد عن 20 مليار دولار مملوكة في الغالب لعائلة والتون والتي تعد أغنى عائلة في الولايات المتحدة، وفقًا لمجلة فوربس. وفي 16 أبريل، بلغ صافي ثروته 78.2 مليار دولار.

4) روب والتون (79 عام):

يعد روب والتون رئيس وول مارت فباعتباره الابن الأكبر لمؤسس وول مارت تولى روب والتون دور رئيس الشركة في عام 1992 بعد وفاة والده.

تقاعد لاحقًا ونقل المنصب إلى صهره جريج بينر في عام 2015 لكنه ظل عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

تبلغ ثروته الصافية 77.2 مليار دولار اعتبارًا من 16 أبريل، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس.

5) أليس والتون (74 عامًا):

في حين أن أليس والتون تعد الابنة الوحيدة لسام والتون فهي بذلك تمتلك العديد من الأسهم في وول مارت مثل شقيقيها.

وكرست وقتها في المقام الأول لتنظيم الأعمال الفنية والعمل الخيري بدلاً من الاهتمام بمتاجر والدها الضخمة.

أسست متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي وهو منظمة خيرية غير ربحية.

في عام 2019، أنشأت أليس معهد الصحة الكاملة الذي يتعاون مع الأنظمة الصحية وأصحاب العمل والمجتمعات لتطوير وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة.

اعتبارًا من 16 أبريل، قدرت فوربس صافي ثروتها بـ 72.1 مليار دولار. الدمام - شريف احمد - ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن الملياردير الهندي موكيش أمباني وأغنى امرأة في العالم، فرانسواز بيتنكور مايرز، والورثة الثلاثة لعملاق سلالسل التجزئة الأمريكية وول مارت هم الورثة الخمسة الأكثر ثراء في عام 2024. واستعرضت الصحيفة معلومات عن أعمال وحجم ثروات كل واحد من هؤلاء الخمسة، كالآتي:يعد موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ريلاينس إندستريز" وتعود جذور ثروة موكيش أمباني إلى مجموعة شركات ريلاينس إندستريز التي لديها استثمارات متنوعة تشمل البتروكيماويات والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات المالية.تأسست الشركة كشركة تصنيع منسوجات صغيرة في عام 1966 على يد والده الراحل ديروبهاي أمباني وهو تاجر خيوط.اقرأ أيضاً: «جلوبال فاينانس»: السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصادبعد وفاة ديروبهاي في عام 2002 تم تقسيم ريلاينس بين موكيش وشقيقه الأصغر أنيل.واليوم، تعد ريلاينس أكبر شركة في القطاع الخاص في الهند حيث تبلغ قيمتها السوقية 237.49 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أبريل 2024.بثروة صافية قدرها 114.9 مليار دولار اعتبارًا من 16 أبريل يحمل موكيش أمباني لقب أغنى وريث ملياردير في العالم وكذلك أغنى فرد في آسيا، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس.تعد المليارديرة الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل حيث تمتلك حصة 33٪ في الشركة العملاقة التي أسسها جدها يوجين شويلر عام 1909، وفقًا لصحيفة إل باييس.ورثت ثروتها ولقب أغنى امرأة في العالم من والدتها ليليان بيتنكور التي وافتها المنية عام 2017.اقرأ أيضاً: الإعلام العالمي: السعودية تسرع خطط تطوير قطاع التعدين بشكل هائلتشغل الوريثة منصب نائبة رئيس مجلس إدارة شركة "لوريال" وترأس أيضًا شركة الاستثمار المملوكة لعائلتها "تيثيس انفست".بفضل ثروتها التي بلغت 89.1 مليار دولار حتى 16 أبريل أصبحت أغنى امرأة في العالم لمدة أربع سنوات متتالية، وفقًا لمجلة فوربس.يأتي جيم والتون إلى جانب أشقائه الذين احتلوا المركزين الرابع والخامس في هذه القائمة وورثوا حصة قدرها 12% في "وول مارت" أكبر متجر للتجزئة في العالم من والدهم ومؤسس الشركة سام والتون الذي توفي في عام 1992.تم تعيين جيم في مجلس إدارة وول مارت في عام 2005 حيث بقي لأكثر من عقد من الزمن حتى مرر المنصب إلى ابنه في يونيو 2016.يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "آرفيست بانك جروب" وهو مؤسسة مالية تمتلك أصولًا تزيد عن 20 مليار دولار مملوكة في الغالب لعائلة والتون والتي تعد أغنى عائلة في الولايات المتحدة، وفقًا لمجلة فوربس. وفي 16 أبريل، بلغ صافي ثروته 78.2 مليار دولار.يعد روب والتون رئيس وول مارت فباعتباره الابن الأكبر لمؤسس وول مارت تولى روب والتون دور رئيس الشركة في عام 1992 بعد وفاة والده.تقاعد لاحقًا ونقل المنصب إلى صهره جريج بينر في عام 2015 لكنه ظل عضوًا في مجلس إدارة الشركة.تبلغ ثروته الصافية 77.2 مليار دولار اعتبارًا من 16 أبريل، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس.في حين أن أليس والتون تعد الابنة الوحيدة لسام والتون فهي بذلك تمتلك العديد من الأسهم في وول مارت مثل شقيقيها.وكرست وقتها في المقام الأول لتنظيم الأعمال الفنية والعمل الخيري بدلاً من الاهتمام بمتاجر والدها الضخمة.أسست متحف كريستال بريدجز للفن الأمريكي وهو منظمة خيرية غير ربحية.في عام 2019، أنشأت أليس معهد الصحة الكاملة الذي يتعاون مع الأنظمة الصحية وأصحاب العمل والمجتمعات لتطوير وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة.اعتبارًا من 16 أبريل، قدرت فوربس صافي ثروتها بـ 72.1 مليار دولار.