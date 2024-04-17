شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مايو.. عمومية «أسمنت الشمالية» تناقش توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 29 / 10 / 1445هـ الموافق 08 / 05 / 2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. جدول أعمال الجمعية أضافت أن الجدول يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته، الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

ولفتت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.