الارشيف / الاقتصاد

تبدأ بـ50 قرشا.. أسعار الخبز السياحي والفينو المقترحة من شعبة المخابز

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الشارقة - اميمة ياسر - قدمت الشعبة العامة للمخابز مذكرة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، بعد انخفاض أسعار الدقيق.

وتضمنت المذكرة بأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جرام بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جرام بـ50 قرشا ،كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرشا للرغيف وزن 25 جراما، بسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما .

يأتي ذلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق الى 16 الف جنيها بعدما كان يتعدى 21 الف و23 ألف جنيه للطن، مما يتطلب انخفاض سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المستهلك

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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