شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المستهلكين

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي" يوروستات" اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي، مثلما كان متوقعًا.ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى تباطؤ نمو أسعار المنتجات الغذائية.وسجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 4ر2% على أساس سنوي، بعدما ارتفع بنسبة 6ر2% خلال فبراير الماضي.كما تراجع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة إلى 9ر2% خلال الشهر الماضي بعدما بلغ 1ر3% خلال فبراير الماضي.وقد ارتفعت أسعار الأغذية والتبغ بوتيرة أبطأ بلغت 6ر2% بعدما ارتفعت بنسبة 9ر3% خلال فبراير الماضي، حسبما قال مكتب يوروستات.وفي نفس الوقت انخفضت أسعار الطاقة من 7ر3% إلى 8ر1%.