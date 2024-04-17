شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الروبل الروسي عند انتهاء تداولات بورصة موسكو اليوم، مسجلا 94.3242 روبلا، بزيادة قدرها 25.00 كوبيكا، مقارنة بقيمته عند التداول السابق.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 100.279 روبل، بزيادة مقدارها 34.49 كوبيكا.

وارتفع أيضا سعر صرف اليوان الصيني بواقع 6.69 كوبيكات، ليصل إلى 13 روبلا.