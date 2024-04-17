التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، 10 جنيهات للجرام بعد أن انخفض سعر الجرام 5 جنيهات صباحا.

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 20 جنيها في بداية تعاملات أمس، وبهذا يكون سعر الجرام انخفض 35 جنيها في يومين.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2777 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3240 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3703 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب 25920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2,383 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الأربعاء، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.