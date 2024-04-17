تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء، في مصر ، بقيمة ٣٥ جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 2160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2777 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3240 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3703 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 25920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2,383 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الأربعاء، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.