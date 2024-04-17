مطارات الرياض وخطوط جنوب الصين تدشنان مسارا جويا جديدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة مطارات الرياض مسارا جويا جديدا بالتعاون مع شركة خطوط جنوب الصين الجوية لربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين.

جاء ذلك بعد جهود الهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني المتمثلة في زيادة الوجهات وعدد المسافرين في مطارات المملكة، إضافة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة، حيث أعلنت الهيئة أخيرا التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين - شحن جوي) بين الصين والمملكة من وإلى مدن «بكين» و»جوانزو «و»شينزين» والرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و3 رحلات شحن جوي، ابتداء من 17 أبريل 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن أبوعباة أن تدشين المسار الجديد يعكس مدى التزام الشركة بتعزيز جهود الربط الجوي المباشر بين المملكة والصين، وذلك من منطلق حرصها على تمكين المزيد من السياح الصينيين من زيارة المملكة، بهدف اكتشاف المزيد من الوجهات السياحية الجاذبة والتعرف على مكامن الفرص الاستثمارية القائمة كجزء من إسهام الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينا أن التعاون بين مطارات الرياض وشركة خطوط جنوب الصين الجوية، ما هو إلا ثمرة لجملة من الإنجازات الريادية المستحقة التي حققتها منظومة الطيران المدني بالمملكة، التي من أبرزها نيل مطار الملك خالد الدولي شهادة الترحيب بالسياح الصينيين (WELCOME CHINESE) في يوليو الماضي؛ ما أسهم في تعزيز فرص نجاح هذا التعاون.

مسار جوي جديد بين يربط الرياض وبكين بين:

شركة مطارات الرياض

شركة خطوط جنوب الصين الجوية

انطلاق الرحلات: 17 أبريل 2024

المدن:

بكين جوانزو

شينزين الرياض

بواقع: