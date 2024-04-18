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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الإسلامي للتنمية أعلن الانتهاء من مشروع سد مهمند والطاقة الكهرومائية في باكستان، أحد الإنجازات والمشاريع التي تجسد التزام مجموعة البنك في الدول الأعضاء ورؤية المجموعة لمستقبل أكثر خضرة.

وأوضح البنك الإسلامي للتنمية أن مشروع سد مهمند والطاقة الكهرومائية يوفر توليد الطاقة النظيفة بكمية إنتاج تقدر 2,862 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنويا مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب النهوض الزراعي بري 6,773 هكتارا لتعزيز الأمن الغذائي وسبل عيش الفلاحين، إضافة إلى ذلك يدعم السد القدرة على مواجهة الفيضانات لتعزيز حماية المجتمعات والبنية التحتية ضد الفيضانات الموسمية.

ولا يقتصر هذا المشروع على تزويد المنازل والمزارع بالطاقة فحسب، بل يغذي الآمال في مستقبل مستدام ومزدهر.