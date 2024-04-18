“موان” يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل صحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” على شهادة “أفضل بيئة عمل صحية” وتحقيق نتائج إيجابية في مؤشر صحة بيئة العمل.

وتعود تلك النتيجة لمجموعة من الأنشطة والتحسينات التي قامت بها “موان” في بيئة العمل الداخلية خلال العام الماضي لتمكين الموظفين من إنجاز أعمالهم بكفاءة، ما يعكس رؤية المركز في تحقيق النجاح والتميز.

ويأتي دور المؤشر العالمي في قياس مدى صحة بيئة العمل من خلال وفرة احتياجات الموظفين والمنشأة، ما يؤدي إلى رفع أداء الموظفين وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية وبناء بيئة عمل صحية.

وقال المتحدث الرسمي لـ “موان” المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي سلطان الحارثي “: إن المركز يركز على توفير بيئة عمل صحية لتحقيق استدامة النمو على الصعيد المهني والشخصي للموظف، مبيناً أن من بين 40 جهة حكومية وغير حكومية مشاركة في القياس حازت 3 جهات فقط على الشهادة من ضمنها “موان”، وبذلك، تُسجّل هذه الشهادة كإنجاز جديد.