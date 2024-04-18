مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12465 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 34.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12465.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 367 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الشرقية للتنمية، وباتك، والخدمات الأرضية، وميدغيلف للتأمين، والمنجم الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، وأسترا الصناعية، واتحاد اتصالات، والكيميائية، والعقارية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.16%.

فيما كانت أسهم شركات: أليانز إس إف، وباتك، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأليانز إس إف، وأرامكو السعودية، ومتطورة، والخدمات الأرضية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 92.53 نقطة، ليقفل عند مستوى 26401.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.