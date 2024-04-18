البنك المركزي السعودي يُعلن موعد التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن موعد بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الرابعة، الذي يهدف إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024م ولمدة ستة أسابيع.

وصُمّم البرنامج بالتعاون مع كلية “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية، ويتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

ويشمل برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية دورة فنية متقدمة، وتدريبًا على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية، كما يتضمن برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي، للاستفادة من الخبرات في أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار بمزايا وظيفية مميزة، إلى جانب توفير مجموعة من البرامج التطويرية المستمرة لصقل المهارات الفنية الاستثمارية.

وسيتاح التقديم للالتحاق بالبرنامج لكلا الجنسين، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية، علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/job-invite/1142/.