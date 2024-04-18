بريطانيا تعلن عن تقديم 100 مليون جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المملكة المتحدة مساء أمس عن تقديم 100 مليون جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وبينت الحكومة البريطانية أن هذه المساهمة تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز القدرة على الإقراض بالبنك وتمكينه من تقديم حلول فعّالة لتحديات كبرى مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والأوبئة والفقر خلال العقد القادم.

وأوضح وزير شؤون التنمية وأفريقيا أندرو ميتشل في تصريحٍ له أن هذه المساهمة تعكس إدراك المملكة المتحدة للحاجة إلى تحرك عاجل لتحقيق تأثير حقيقي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية.