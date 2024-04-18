ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى 3.8% في مارس الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس عن ارتفاع معدل البطالة في أستراليا بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.8% في شهر مارس 2024م الماضي.

وقال رئيس إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس : “مع انخفاض التوظيف بنحو سبع آلاف شخص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 21 ألف شخص، ارتفع معدل البطالة إلى 3.8% في مارس الماضي”.