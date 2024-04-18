28 ألف مواطن عملوا في «الخاص» لأول مرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشوراً مفصلاً بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص بشهر مارس 2024؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثاً ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر مارس.

وأوضح التقرير، ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، إذ بلغ عددهم 11,244,197 عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر مارس، مما يدل على النمو المستمر في إيجاد وظائف القطاع الخاص، وأعلن أن عدد السعوديين المنضمين للعمل في القطاع الخاص لأول مرة بلغ 28,161 مواطناً وفقا لـ “عكاظ”.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر مارس 2,368,947 مواطناً، إذ بلغ عدد المواطنين الذكور 1,393,226 مواطناً، فيما بلغ عدد الإناث 975,721 مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8,875,250 مقيماً أجنبياً، منهم 8,515,785 مقيماً، و359,465 مقيمة فقط. يذكر، أن المرصد الوطني، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دورياً للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص»، الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، إذ يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً ومصدراً رئيساً وموثوقاً لبيانات سوق العمل.