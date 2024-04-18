الاقتصاد

«أميانتيت»: 41 مليون ريال تعويضات لحملة حقوق الأولوية في اكتتاب الأسهم الجديدة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت»: 41 مليون ريال تعويضات لحملة حقوق الأولوية في اكتتاب الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أميانتيت العربية تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 41,018,485.40 ريال
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا