شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت»: 41 مليون ريال تعويضات لحملة حقوق الأولوية في اكتتاب الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 41,018,485.40 ريال
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 41,018,485.40 ريال