شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة «أليانز إس إف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في اجتماعه المنعقد أمس، على قبول استقالة وتعيين أربعة أعضاء في مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الموافقة على الاستقالة للأعضاء، أنوج أغاروال، ومحمد أمين بنعبو، وباتريك فيكتور تيليس، وعادل محمد ملاوي.

وأضافت أن أسباب الاستقالة: إتمام صفقة استحواذ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين للأسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل شركة أليانز إس إي في الشركة والتي تمثل نسبة 51% من رأس مال الشركة.

ووافق المجلس على تعيين شارالامبوس ميلوناس، فيما يتمتع بخبرات عملية واسعة في العلوم الاكتوارية وفي مجال التأمين.

ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. وحاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة ناشونال آند كابوديستريان أثينا، ودرجة الماجستير في العلوم الاكتوارية من جامعة سيتي في لندن.

ووافق المجلس على تعيين حسام منصور، إذ يملك خبرات عملية واسعة في مجال الشركات والموارد البشرية.

ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات والموارد البشرية في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وحاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة فيلاديلفيا الاردنية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية من جامعة ولونغوغ في دبي.

ووافق المجلس على تعيين جوجال كيشور مادان إذ يمتلك بخبرات عملية واسعة في مجال إعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشؤون إعادة التأمين والحسابات الاستراتيجية في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وحاصل على درجتي البكالوريوس في الاقتصاد وفي القانون من جامعة ميروت الهندية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال بتخصص التمويل من جامعة ايجنوا الهندية.

ووافق المجلس على ستيفانو نالين إذ يتمتع بخبرات عملية واسعة في مجال تطوير الاعمال، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأعمال في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة دي بادوفا الايطالية.

وحصلت الشركة على عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى بموافقة هيئة التأمين في 21 فبراير 2024م.

وقالت إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.