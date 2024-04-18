شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «إدارات» يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات أمس، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق والتي نصت عليها قواعد الإدراج.

ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.