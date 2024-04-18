شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «إدارات» يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات أمس، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق والتي نصت عليها قواعد الإدراج.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق والتي نصت عليها قواعد الإدراج.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.