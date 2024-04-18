شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو الأسهم يستعدون لبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح مستثمرو الأسهم أكثر استعداداَ لبقاء أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى حول العالم، وهو ما قد ينعكس على أداء الأسهم خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

توقعات بارتفاع طفيف في المؤشرات

من المتوقع المتوقع استمرار الارتفاعات المحدودة في مؤشرات الأسهم الأمريكية حتى نهاية الأسبوع الجاري وخلال الأسبوع المقبل كذلك، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة أمس مرتفعًا بنسبة 0.2% أو أكثر من 50 نقطة بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي قال إن الأمر سيستغرق على الأرجح "وقتًا أطول من المتوقع" حتى يصبح البنك المركزي واثقًا في نجاح المعركة ضد التضخم.

أغلق مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة 0.2% و0.1% على التوالي بعد التأرجح طوال يوم التداول.

تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تظل فيه عوائد السندات عند أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجمات التي شنتها إيران في نهاية الأسبوع على إسرائيل.

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كما قفزت عائدات السندات في أعقاب تعليقات باول حيث لامست السندات لأجل عامين لفترة وجيزة أكثر من 5٪ وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات والذي لامس أعلى مستوياته لعام 2024 يوم الاثنين بنحو 3 نقاط أساس ليتداول حول 4.66٪.

تقارير الأرباح

في الوقت نفسه قالت تقارير الأرباح كلمتها حيث ارتفعت أسهم "يونايتيد هيلث" بحوالي 5% بعد أن تجاوزت مجموعة الرعاية الصحية تقديرات الأرباح الفصلية حتى عندما قالت إنها تتوقع الحصول على 1.6 مليار دولار في فبراير.

نتائج البنوك الكبرى

حول نتائج البنوك الكبرى، أفاد "بنك أوف أمريكا" بأن أرباح الربع الأول انخفضت بنسبة 18٪ على أساس سنوي مع ضعف مصدر الإيرادات الرئيسي في حين ارتفع سهم "مورجان ستانلي" حيث تجاوز التوقعات.

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وسجل بنك" نيويورك ميلون" رواجًا بالأرباح بينما أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" عن خسارة في الإيرادات.

أسهم "يونايتد إيرلاينز"

قفزت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز بأكثر من 5٪ بعد أن أعلنت شركة الطيران عن نتائج الربع الأول التي فاقت توقعات وول ستريت.

سجلت الشركة خسارة معدلة قدرها 0.15 دولار للسهم مقارنة بخسارة 0.57 دولار التي توقعها المحللون بحسب شبكة بلومبيرج.

كما تجاوزت الإيرادات التشغيلية البالغة 12.54 مليار دولار التقديرات البالغة 12.44 مليار دولار.

توجهت الشركة إلى أرباح أقوى من المتوقع للربع الحالي وتوقعت ربحية السهم المعدلة من 3.75 دولارًا إلى 4.25 دولارًا متجاوزة التوقعات البالغة 3.73 دولارًا.

والجدير بالذكر أن يونايتد سجلت خسارة صافية قدرها 124 مليون دولار في الربع الأول بعد إيقاف تشغيل جميع طائرات بوينج 737 ماكس 9 لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن انفجرت سدادة باب طائرة ألاسكا إيرلاينز ماكس في وقت سابق من هذا العام.

تخضع شركة "بوينج" حاليًا لمراجعة السلامة الفيدرالية.

أفضل عائد في "إس آند بي 500"

اعتبر محللون أن التراجع الأخير لمؤشر إس آند بي 500 أمر طبيعي، حيث ارتفعت الأسهم فيما بدا وكأنه خط مستقيم للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل عائد للربع الأول منذ خمس سنوات.

وأشار كيث ليرنر الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات في شركة "تراست" إلى أن التراجع الذي شهده السوق مؤخرًا من المتوقع في أي عام معين حيث أن التراجعات الدورية هي سعر الدخول إلى السوق".

لا يزال انخفاض مؤشرإس آند بي بنسبة 4٪ خلال العام في عام 2024 بعيدًا كل البعد عن متوسط التراجع البالغ 14٪ الذي شهدناه على مدار الأربعين عامًا الماضية، وفقًا لتحليل ليرنر. ونظراً لهذا، فإن الاتجاه الحالي للسوق قد يصبح أسوأ قبل أن يتحسن.

وذكر ليرنر: "لا تزال وجهة نظرنا هي أن الاتجاه الأساسي لسوق الأسهم لا يزال إيجابيا ما زلنا نتوقع مسارًا أكثر وعورة للأمام مقارنة برحلة الربع الأول السلسة بشكل غير طبيعي".