سعر الدولار اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في البنوك.

وجاءت أسعار الصرف الدولار اليوم كالتالي:

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 48.45 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.55 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.45 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.55 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.55 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.45 جنيه

البنك التجاري الدولي - مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.45 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.55 جنيه

البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.44 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 48.58 جنيه.