شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة فى مصر حتى بداية 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصــدر الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليــوم الخميس نشــرة حصـر ‏المركـبات المرخـصة في 31/12/2023 وكانت أهم مؤشراتها، بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 9.95 مليون مركبة في 31/12/2023 مقابل 9.94 مليون مركبة في 12/31 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.04 ٪.

وجـاءت محـافـظة القـاهـرة في المرتبـة الأولــــى، حيث بلغت عــدد المركـبات بـــها 2,6 مليون مركبـــة بنســبة 26.2٪ ومحافــظة الجيــزة في المرتبــة الثانية بعدد 1,4 مليـون مركبة بنسبة 14.0٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 731.4 ألف مركبة بنسبة 7,4٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيــث بلغت عــــدد المركبـــــــات بها 41.9 ألف مركبـة بنسبة 0.4 ٪ من إجمـــالي المركبـات ذلك في 2023/12/31.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,6 مليون سيارة بنسبة 55.8 ٪ من إجمالي المركبات في 2023/12/31 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيــــث بلغت 5.2 ملــــيون سيارة بنسبة 94.3 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 310.3 ألف سيارة بنسبة 5.6٪ وأقلهـــــا ســيارات مؤقـــــــت بعدد 284 سيارة .

وبلغ إجمالي عدد الأتوبيســات المرخصـة 172.4 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 2023/12/31 وجاء الأتوبيـــس الخــاص في المرتبة الأولى بعدد 76.7 ألف أتوبيس بنسبة 44.5٪ والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيــــرة بعــدد 12,8 ألف أتوبيس بنسبة 7.4٪ من إجمالي عدد الاتوبيسات.

• بلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة بنسبة 13.0٪ مـن إجمــالي المـركبات فــي 2023/12/31 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنســبة 92,6٪ ، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصـة 94.9 ألف مقطـورة بنسبة 7,4 ٪ مـن إجـمالي عدد سيارات النقل والمقطورات فــي 2023/12/31.